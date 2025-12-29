Путин отметил взятие двух рубежей на пути к полному освобождению Донбасса

Президент России Владимир Путин заявил о выходе к важной цели в ДНР. На совещании по ситуации в зоне СВО он указал, что освобождение городов Северск и Константиновка открывает путь к полному контролю над Донбассом.

«Освобождение Северска и эффективная работа в Константиновке позволяет войскам <…> во взаимодействии с войсками «Запад» и «Центр» полностью освободить территорию Донбасса», — сказал глава государства. Путин отметил высокий темп наступления Южной группировки войск и поручил командующему передать личному составу благодарность за успешную работу