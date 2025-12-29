Путин отметил взятие двух рубежей на пути к полному освобождению Донбасса
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Президент России Владимир Путин заявил о выходе к важной цели в ДНР. На совещании по ситуации в зоне СВО он указал, что освобождение городов Северск и Константиновка открывает путь к полному контролю над Донбассом.
«Освобождение Северска и эффективная работа в Константиновке позволяет войскам <…> во взаимодействии с войсками «Запад» и «Центр» полностью освободить территорию Донбасса», — сказал глава государства. Путин отметил высокий темп наступления Южной группировки войск и поручил командующему передать личному составу благодарность за успешную работу
Напомним, 29 декабря Путин провёл рабочее совещание, посвящённое текущей обстановке в зоне СВО. Начальник Генштаба Вооружённых Сил Валерий Герасимов и командующие оперативными группировками представили Верховному Главнокомандующему детальный отчёт о текущей обстановке на передовой.
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