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Регион
Опубликовано 29 декабря 2025, 14:32
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Путин отметил взятие двух рубежей на пути к полному освобождению Донбасса

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил о выходе к важной цели в ДНР. На совещании по ситуации в зоне СВО он указал, что освобождение городов Северск и Константиновка открывает путь к полному контролю над Донбассом.

«Освобождение Северска и эффективная работа в Константиновке позволяет войскам <…> во взаимодействии с войсками «Запад» и «Центр» полностью освободить территорию Донбасса», — сказал глава государства. Путин отметил высокий темп наступления Южной группировки войск и поручил командующему передать личному составу благодарность за успешную работу

Путин: Освобождение Донбасса и Новороссии идёт по плану
Путин: Освобождение Донбасса и Новороссии идёт по плану

Напомним, 29 декабря Путин провёл рабочее совещание, посвящённое текущей обстановке в зоне СВО. Начальник Генштаба Вооружённых Сил Валерий Герасимов и командующие оперативными группировками представили Верховному Главнокомандующему детальный отчёт о текущей обстановке на передовой.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

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Александра Мышляева
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