На передовую доставили необычный груз — новогоднее настроение и чувство домашнего тепла и уюта. Волонтёры Народного фронта привезли военным традиционную ёлку, украшенную конфетами в виде ананасов, и приготовили для них салат оливье.

Народный фронт привёз на передовую новогоднюю ёлку с конфетами и оливье. Видео © Предоставлено Life.ru

Эта акция стала попыткой создать для солдат атмосферу праздника и тепла. Организаторы хотели, чтобы в окопах пахло не порохом, а мандаринами и воспоминаниями, чтобы бойцов согревала не только полевая печка, но и мысль, что их ждут. Как отметили волонтёры, такие моменты помогают ненадолго остановить время и подарить защитникам кусочек мирной жизни.

Ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин выразил благодарность российским военнослужащим, выполняющим боевые задачи на фронте. Президент России отметил, что ключевая заслуга в достижениях на передовой принадлежит военнослужащим. Освобождая территории Донбасса, они каждый день демонстрируют отвагу и самоотверженность, подвергая себя смертельной опасности.