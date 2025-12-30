В США призвали Россию дать недипломатический ответ на атаку по резиденции Путина

Россия должна дать недипломатический ответ на атаку Вооружённых сил Украины на резиденцию президента РФ Владимира Путина. Такое мнение в эфире «Соловьёв Live» высказал американский политолог Дмитрий Саймс.

Он подчеркнул, что ограничиться лишь словесными протестами в данной ситуации было бы неправильно.

«Я очень надеюсь, что ответ будет не только дипломатический, то есть он есть и дипломатический. На такую атаку ответить словами, призывами, жалобами в ООН, в какие-то международные организации — это признак бессилия», — утверждает политолог.

По его мнению, реакция Москвы должна быть более жёсткой и демонстрировать силу, а не ограничиваться формальными заявлениями в международных инстанциях.