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Регион
Опубликовано 30 декабря 2025, 07:30

В США призвали Россию дать недипломатический ответ на атаку по резиденции Путина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Россия должна дать недипломатический ответ на атаку Вооружённых сил Украины на резиденцию президента РФ Владимира Путина. Такое мнение в эфире «Соловьёв Live» высказал американский политолог Дмитрий Саймс.

Он подчеркнул, что ограничиться лишь словесными протестами в данной ситуации было бы неправильно.

«Я очень надеюсь, что ответ будет не только дипломатический, то есть он есть и дипломатический. На такую атаку ответить словами, призывами, жалобами в ООН, в какие-то международные организации — это признак бессилия», — утверждает политолог.

По его мнению, реакция Москвы должна быть более жёсткой и демонстрировать силу, а не ограничиваться формальными заявлениями в международных инстанциях.

В США предрекли Украине возвращение в каменный век за атаку на резиденцию Путина
В США предрекли Украине возвращение в каменный век за атаку на резиденцию Путина

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинская армия попыталась атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области, задействовав при атаке 91 беспилотник. Этим событием был возмущён и президент США Дональд Трамп, указавший, что в нынешней ситуации это совершенно неуместно.

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