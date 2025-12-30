Песков высказался о будущем мирных переговоров после атаки на резиденцию Путина
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился оценить, как именно повлияла атака киевского режима на государственную резиденцию Владимира Путина на мирный процесс по Украине. Об этом он заявил в ходе брифинга для журналистов.
«Переговорная позиция [России по Украине] будет меняться, меняться в сторону ужесточения», — сказал представитель Кремля.
Песков также подтвердил, что Москва продолжит участвовать в диалоге по украинскому урегулированию, но ключевым партнёром в этих переговорах теперь станут США.
«Россия не выходит из переговорного процесса, и Россия, естественно, будет продолжать переговорный процесс и диалог — прежде всего с американцами», — заверил пресс-секретарь.
Песков также добавил, что доверительный характер диалога между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом сохраняется, и подобные провокации не способны его пошатнуть.
«Президенты сохраняют доверительный характер диалога и продолжают диалог. Подобные провокации, подобные акты государственного терроризма не способны пошатнуть этот уровень доверительного диалога между двумя президентами», — сказал представитель Кремля.
Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Украина попыталась нанести удар по резиденции президента России Владимира Путина. ПВО сбила 91 украинский беспилотник. Лавров предупредил, что удары не останутся без ответа, цели уже выбраны. После случившегося Путин заявил президенту США Дональду Трампу о пересмотре позиции РФ по Украине.
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