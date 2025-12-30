Песков высказался о будущем мирных переговоров после атаки на резиденцию Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился оценить, как именно повлияла атака киевского режима на государственную резиденцию Владимира Путина на мирный процесс по Украине. Об этом он заявил в ходе брифинга для журналистов.

«Переговорная позиция [России по Украине] будет меняться, меняться в сторону ужесточения», — сказал представитель Кремля.

Песков также подтвердил, что Москва продолжит участвовать в диалоге по украинскому урегулированию, но ключевым партнёром в этих переговорах теперь станут США.

«Россия не выходит из переговорного процесса, и Россия, естественно, будет продолжать переговорный процесс и диалог — прежде всего с американцами», — заверил пресс-секретарь.

Песков также добавил, что доверительный характер диалога между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом сохраняется, и подобные провокации не способны его пошатнуть.

«Президенты сохраняют доверительный характер диалога и продолжают диалог. Подобные провокации, подобные акты государственного терроризма не способны пошатнуть этот уровень доверительного диалога между двумя президентами», — сказал представитель Кремля.