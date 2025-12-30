Армия России в 2025 году освободила в 15 раз больше территорий, чем в 2024-м

В 2025 году российские войска захватили в 15 раз больше территорий, чем годом ранее. Если в 2024-м потери территорий составили на 110 кв. км больше, чем в 2023 году, то в текущем году этот показатель вырос уже на 1700 кв. км. Об этом рассказал волонтёр ВСУ Тарас Чмут в интервью «Украинской правде».

«Тенденция такова, что мы, даже пытаясь наступать и контратаковать, всё равно больше теряем. Это означает, что Россия быстрее и качественнее адаптируется к этой войне. Мы в долгую имеем не очень оптимистичный сценарий, если не изменим ситуацию грубо, но кардинально», — заявил Чмут.

Он также отметил, что после завершения Курской операции вся стратегическая инициатива находится на российской стороне, несмотря на отдельные успехи ВСУ. По мнению волонтёра, российское командование, создавая множество напряжённых участков фронта, растягивает силы противника, который не имеет стратегических резервов и вынужден постоянно реагировать. Чмут видит угрозу в том, что рано или поздно может быть найден слабый участок для прорыва и выхода на оперативный простор.

«Но глобально россияне понимают, что, увеличивая количество горячих мест на фронте, они ставят нас на растяжку, когда мы не имеем стратегических резервов и заходим в ситуацию, где вынуждены постоянно реагировать на их попытки наступательных действий. Рано или поздно они где-то найдут слабый участок фронта, который смогут прорвать и выйти на оперативный простор. Будут ли силы и средства их остановить, выровнять и отбросить назад — это вопрос большой и открытый», — заявил он.

Волонтёр объяснил, что мобилизация в Украине снижается, резервы сокращаются из-за потерь, и в результате ситуация на поле боя развивается не в пользу Киева.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об итогах года в зоне СВО. Согласно докладу, российские войска достигли значительных успехов и сейчас ведут наступление на нескольких стратегических направлениях. С начала 2025 года под контроль взяты 334 населённых пункта. Группировки РФ продолжают продвигаться вглубь вражеской обороны, тогда как противник утратил стратегическую инициативу.