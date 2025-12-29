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Опубликовано 29 декабря 2025, 13:46

Путин заявил, что ВС РФ взламывают оборону противника, а ВСУ — отступают

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские войска продолжают двигаться вперёд в зоне СВО, взламывая оборону противника, а ВСУ, в свою очередь, отступают по всей линии соприкосновения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в зоне спецоперации.

«Войска группировок (ВС РФ) уверенно двигаются вперед, взламывая оборону противника. Подразделения ВСУ отступают везде, на всей линии боевого соприкосновения», — отметил глава государства.

Путин: Если Киев не хочет мира, то Россия решит задачи СВО военным путём
Путин: Если Киев не хочет мира, то Россия решит задачи СВО военным путём

Ранее Владимир Путин заявлял, что у наших военных есть позитивные результаты в зоне СВО, которыми можно порадовать россиян. По словам президента, все поставленные задачи российские ВС выполняют в полном соответствии с утверждённым планом специальной военной операции.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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