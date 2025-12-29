Путин заявил, что ВС РФ взламывают оборону противника, а ВСУ — отступают
Обложка © Life.ru
Российские войска продолжают двигаться вперёд в зоне СВО, взламывая оборону противника, а ВСУ, в свою очередь, отступают по всей линии соприкосновения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в зоне спецоперации.
«Войска группировок (ВС РФ) уверенно двигаются вперед, взламывая оборону противника. Подразделения ВСУ отступают везде, на всей линии боевого соприкосновения», — отметил глава государства.
Ранее Владимир Путин заявлял, что у наших военных есть позитивные результаты в зоне СВО, которыми можно порадовать россиян. По словам президента, все поставленные задачи российские ВС выполняют в полном соответствии с утверждённым планом специальной военной операции.
Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.