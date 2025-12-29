Путин заявил, что ВС РФ взламывают оборону противника, а ВСУ — отступают

Российские войска продолжают двигаться вперёд в зоне СВО, взламывая оборону противника, а ВСУ, в свою очередь, отступают по всей линии соприкосновения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в зоне спецоперации.