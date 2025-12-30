Ёлочка не загорится: Одесситы будут встречать Новый год без света

Ситуация с бесперебойным электроснабжением в Одессе стабилизируется не раньше чем через три недели. Об этом заявил директор энергетических программ украинского «Центра Разумкова» Владимир Омельченко.

По его словам, восстановление работы энергосистемы города потребует значительных. Сейчас во многих районах продолжаются аварийные отключения света, которые длятся от 8 до 16 часов в сутки.

Таким образом, жителям города придётся мириться с жёстким графиком подачи электроэнергии как минимум до конца января. Это означает, что и в Новый год у них может не быть освещения.

На фоне многочисленных ударов российской армии по энергоинфраструктуре, используемой ВСУ, в Одессе наблюдаются огромные проблемы с электричеством. Недавно жители даже вышли на улицы в знак протеста против отключений света, а ЧС в одесской энергосистеме была переведена в ранг государственной.