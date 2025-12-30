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Регион
Опубликовано 30 декабря 2025, 14:57

Военный эксперт раскрыл главный страх Киева после удара по резиденции Путина

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Россия в ответ на попытку Украины ударить по резиденции президента Владимира Путина в Новгородской области может нанести зеркальные удары по центрам управления и принятия решений на территории противника. Об этом «Газете.ru» заявил военный эксперт Иван Коновалов. По его словам, такие объекты уже рассредоточены не только в Киеве, но и по всей стране.

Аналитик отметил, что Россия задействует практически весь арсенал военных инструментов в зоне СВО. Изменится лишь масштаб их применения — удар будет точечным и пропорциональным провокации.

При этом, считает Коновалов, Киев больше опасается не военных, а политических последствий. Переговорная позиция Москвы ужесточится, а форматы урегулирования украинского кризиса пересмотрят в пользу России. Детали эксперт пока не раскрывает.

Лавров: Атака на резиденцию подтвердила террористическую сущность власти в Киеве
Лавров: Атака на резиденцию подтвердила террористическую сущность власти в Киеве

Напомним, 29 декабря дроны ВСУ пытались атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Как рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, Киев использовал 91 дрон, но все были сбиты. Президент США Дональд Трамп был шокирован атакой. После неё Путин заявил Трампу о пересмотре позиции РФ по Украине. Позже в МО РФ раскрыли детали о налёте украинских БПЛА. Дмитрий Песков уже анонсировал ужесточение позиции РФ после атаки на резиденцию Путина.

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Дарья Нарыкова
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