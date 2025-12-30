Военный эксперт раскрыл главный страх Киева после удара по резиденции Путина

Россия в ответ на попытку Украины ударить по резиденции президента Владимира Путина в Новгородской области может нанести зеркальные удары по центрам управления и принятия решений на территории противника. Об этом «Газете.ru» заявил военный эксперт Иван Коновалов. По его словам, такие объекты уже рассредоточены не только в Киеве, но и по всей стране.