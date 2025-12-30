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Опубликовано 30 декабря 2025, 15:10

Огромный пожар с чёрным дымом в порту Одессы попал на видео

Российские беспилотники нанесли удары по ключевой промышленной и портовой инфраструктуре в Одесской области. Сейчас в портах Ильичевск и Южный полыхает огромный пожар. Об этом сообщает местный ресурс «Одесса Инфо».

Пожар в Одессе. Видео © «Одесса Инфо»

В результате атаки в портах Ильичевск и Южный начался масштабный пожар. По предварительным данным, поражены резервуары для хранения масла и одно судно. В небо взмывают огромные клубы чёрного дыма.

Это подрывает экономические возможности Украины, которая теперь не сможет использовать разрушенную инфраструктуру.

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Ранее Life.ru рассказывал, что российская армия нанесла ракетный удар по Одесской области, повредив сразу два порта. На месте сразу вспыхнул пожар. В городе работали системы противовоздушной обороны, однако они были бессильны против средств ВС РФ.

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Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Владимир Озеров
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