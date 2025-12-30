Огромный пожар с чёрным дымом в порту Одессы попал на видео

Российские беспилотники нанесли удары по ключевой промышленной и портовой инфраструктуре в Одесской области. Сейчас в портах Ильичевск и Южный полыхает огромный пожар. Об этом сообщает местный ресурс «Одесса Инфо».

Пожар в Одессе. Видео © «Одесса Инфо»

В результате атаки в портах Ильичевск и Южный начался масштабный пожар. По предварительным данным, поражены резервуары для хранения масла и одно судно. В небо взмывают огромные клубы чёрного дыма.

Это подрывает экономические возможности Украины, которая теперь не сможет использовать разрушенную инфраструктуру.

Ранее Life.ru рассказывал, что российская армия нанесла ракетный удар по Одесской области, повредив сразу два порта. На месте сразу вспыхнул пожар. В городе работали системы противовоздушной обороны, однако они были бессильны против средств ВС РФ.