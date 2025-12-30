На Покровском направлении в бой идут танкисты, чьи машины оснащены уникальными самодельными мангалами. Как рассказали Life.ru в Народном фронте, каждый экипаж создавал свой вариант по собственным эскизам, руководствуясь личным пониманием безопасности и удобства.

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Колонну сопровождают бойцы на мотоциклах, которые в условиях плохой видимости помогают ориентироваться и обеспечивают дополнительное прикрытие.

Ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин выразил благодарность российским военнослужащим, выполняющим боевые задачи на фронте. Президент подчеркнул, что основная роль в успехах на линии фронта отводится российским военным. Ежедневно, выполняя задачи по возвращению территорий Донбасса, они проявляют мужество и готовность к самопожертвованию, сознательно идя на крайний риск.