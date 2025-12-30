Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным

Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщает издание «Общественное», глава киевского режима выразил готовность к встрече в любом формате.

«Зеленский готов к любому формату встречи с Путиным», — цитирует издание.

По словам Зеленского, украинская и американская стороны ведут ежедневные интенсивные консультации по согласованию положений мирного плана. Он уточнил, что рабочая группа под руководством главы СНБО Рустема Умерова находится в постоянном контакте с командой президента США Дональда Трампа.

Ранее Владимир Зеленский назвал темы, которые хочет обсудить с президентом России Владимиром Путиным. Экс-комика, ставшего политиком, в первую очередь занимают две темы: судьба спорных регионов и обстоятельства, которые привели к началу военной операции.