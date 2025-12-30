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Опубликовано 30 декабря 2025, 18:18

Средства ПВО сбили четвёртый БПЛА на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Средства ПВО сбили четвёртый БПЛА, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», написал он.

Несколько БПЛА уничтожили в небе над Воронежем
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Ударам украинских дронов сегодня подверглась и Брянская область. Дрон ВСУ целенаправленно атаковал гражданский автомобиль, в результате чего лёгкие ранения осколками получил мирный житель.

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Юрий Лысенко
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