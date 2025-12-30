Средства ПВО сбили четвёртый БПЛА на подлёте к Москве

Средства ПВО сбили четвёртый БПЛА, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Ударам украинских дронов сегодня подверглась и Брянская область. Дрон ВСУ целенаправленно атаковал гражданский автомобиль, в результате чего лёгкие ранения осколками получил мирный житель.