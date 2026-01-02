В Киеве углядели отчаяние в налёте 91 дрона ВСУ на резиденцию Путина

Бывший помощник 2-го президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что налёт более 90 дронов ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области свидетельствует об отчаянии киевского режима. По его словам, удар не имел никакого военного смысла и не мог изменить ситуацию для ВСУ, однако дал России право на жёсткий ответ.