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Регион
Опубликовано 2 января, 04:42

В Киеве углядели отчаяние в налёте 91 дрона ВСУ на резиденцию Путина

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Бывший помощник 2-го президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что налёт более 90 дронов ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области свидетельствует об отчаянии киевского режима. По его словам, удар не имел никакого военного смысла и не мог изменить ситуацию для ВСУ, однако дал России право на жёсткий ответ.

«Украина находится в полном тупике по всем показателям: экономическим, финансовым, военным, международным. Особенно после этой атаки», — сказал Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Попытка атаки была совершена в ночь на 29 декабря: по данным Минобороны РФ, украинская сторона задействовала 91 беспилотник, все цели были уничтожены силами ПВО. Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным заявил, что этот инцидент его глубоко шокировал. Он добавил: «Слава богу, мы не дали Украине «Томагавки». 1 января стало известно, что Россия передала США данные с направлявшегося на резиденцию Путина украинского БПЛА.

Появилось видео передачи США чипа из сбитого на подлёте к резиденции Путина дрона
Появилось видео передачи США чипа из сбитого на подлёте к резиденции Путина дрона

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Андрей Бражников
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