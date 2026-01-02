Британский дипломат в отставке Аластер Крук высказал мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive, что атака украинских беспилотников на резиденцию российского президента Владимира Путина в Новгородской области была частью стратегии Владимира Зеленского. По словам эксперта, эта операция, предположительно связанная с США, была направлена на подрыв мирного плана Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

«Это отчаянная попытка показать, что Зеленский якобы ещё что-то может сделать <…> Это элемент саботажа как отравляющая пилюля, которую вы не можете проглотить», — сказал Крук.

По его словам, если Киев сможет претворить свои планы в жизнь, то реакция России будет носить непредсказуемый характер.