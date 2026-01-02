«Элемент саботажа»: В Британии налёт дронов ВСУ на резиденцию Путина связали с планом Трампа по Украине
В Британии налёт дронов ВСУ на резиденцию Путина связали с планом Трампа по Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI
Британский дипломат в отставке Аластер Крук высказал мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive, что атака украинских беспилотников на резиденцию российского президента Владимира Путина в Новгородской области была частью стратегии Владимира Зеленского. По словам эксперта, эта операция, предположительно связанная с США, была направлена на подрыв мирного плана Дональда Трампа по урегулированию конфликта.
«Это отчаянная попытка показать, что Зеленский якобы ещё что-то может сделать <…> Это элемент саботажа как отравляющая пилюля, которую вы не можете проглотить», — сказал Крук.
По его словам, если Киев сможет претворить свои планы в жизнь, то реакция России будет носить непредсказуемый характер.
Попытка атаки была совершена в ночь на 29 декабря: по данным Минобороны, украинская сторона задействовала 91 беспилотник, все цели были уничтожены силами ПВО. Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным заявил, что этот инцидент его глубоко шокировал. Он добавил: «Слава богу, мы не дали Украине «Томагавки». 1 января стало известно, что Россия передала США данные с направлявшегося на резиденцию Путина украинского БПЛА.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.