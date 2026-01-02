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Опубликовано 2 января, 09:55

Под Сумами ликвидированы провалившие контратаку две группы штурмовиков ВСУ

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Попытки ВСУ провести контратаку в районе населённого пункта Грабовское Сумской области не увенчались успехом. В результате боевых действий две штурмовые группы противника были ликвидированы.

Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, атака была отражена комплексным огневым поражением. Обе штурмовые группы противника, участвовавшие в контратаке, ликвидированы.

«Комплексным огневым поражением атака отражена, обе группы противника уничтожены», — заявил собеседник агентства.

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Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю российские силы добились успехов в зоне специальной военной операции, освободив девять населённых пунктов. По данным Минобороны, из них пять находятся в Донецкой Народной Республике, три — в Запорожской области и один — в Харьковской. Среди освобождённых населённых пунктов — Диброво, Богуславка, Димитров, Родинское, Артёмовка, Вольное, Гуляйполе, Степногорск и Лукьяновское.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Алиса Хуссаин
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