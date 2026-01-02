Более 85 тысяч жителей ЛНР остались без света после ночных ударов ВСУ

В результате серии атак Вооружённых сил Украины на энергосистему Луганской Народной Республики без электроснабжения остались десятки тысяч человек. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин.

«В ночь на 2 января ВСУ произвели не менее шести атак на энергокомплекс ЛНР. Более 85,4 тысячи абонентов остались без света», — сказал Говтвин.

По словам Говтвина, была выведена из строя одна из подстанций в северных районах, что привело к обесточиванию четырёх городов и прилегающих к ним населённых пунктов.