Более 85 тысяч жителей ЛНР остались без света после ночных ударов ВСУ
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В результате серии атак Вооружённых сил Украины на энергосистему Луганской Народной Республики без электроснабжения остались десятки тысяч человек. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин.
«В ночь на 2 января ВСУ произвели не менее шести атак на энергокомплекс ЛНР. Более 85,4 тысячи абонентов остались без света», — сказал Говтвин.
По словам Говтвина, была выведена из строя одна из подстанций в северных районах, что привело к обесточиванию четырёх городов и прилегающих к ним населённых пунктов.
Ранее сообщалось о полном восстановлении электроснабжения в Запорожской области после атаки со стороны Вооружённых сил Украины. Напомним, 30 декабря ВСУ нанесли свыше 20 ударов по энергообъектам региона, что привело к перебоям в электроснабжении значительной части населённых пунктов региона.
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