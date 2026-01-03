Силы ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ в небе над Курской областью

Силы противовоздушной обороны РФ поразили три украинских беспилотника в воздушном пространстве Курской области. Это следует из заявления Министерства обороны России.

«3 января в период с 14:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Курской области», — сказано в заявлении.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации провели масштабную операцию по нанесению ударов по ключевой инфраструктуре противника. Как отмечают в ведомстве, удары были нанесены по 156 районам. Согласно сводке военного ведомства, в ходе операции применялись средства оперативно-тактической авиации, ударные беспилотники, а также силы ракетных войск и артиллерии.