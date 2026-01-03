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Опубликовано 3 января, 16:49

Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arcansel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arcansel

Силами противовоздушной обороны были уничтожены два беспилотника ВСУ, которые направлялись в сторону российской столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сообщил Собянин.

По его информации, два БПЛА, летевших на Москву, были сбиты системами ПВО Минобороны РФ. На месте падения обломков в данный момент работают специалисты экстренных служб.

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Ранее сообщалось, что за последние сутки российские силы противовоздушной обороны показали высокую эффективность. Средствами ПВО были перехвачены и уничтожены многочисленные воздушные цели противника. За этот период сбиты 15 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства, а также 124 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

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Анастасия Никонорова
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