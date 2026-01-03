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Опубликовано 3 января, 17:25

Силы ПВО России сбили шестой беспилотник ВСУ на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ сбили ещё два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силы ПВО Минобороны сбили ещё два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков», — написал глава Москвы в телеграм-канале.

Уточняется, что силы ПВО в течение дня сбили уже шестой беспилотник ВСУ, который летел на столицу.

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Ранее стало известно, что ВСУ попытались атаковать Москву беспилотниками. В течение нескольких часов силы ПВО РФ успешно сбивали дроны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

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Дарья Нарыкова
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