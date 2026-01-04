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Опубликовано 4 января, 00:45
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В Черниговской области ликвидировали оккультистку Черногорскую из УДА*

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / udachniki_uda*

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / udachniki_uda*

В Черниговской области была ликвидирована украинская военнослужащая Лана Черногорская с позывным Сати. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на российских силовиков.

«В результате удара ликвидирована известная волонтёрка Лана Черногорская. Нацистка входила в структуру Украинской добровольческой армии* (боевое крыло «Правого сектора»*), увлекалась оккультизмом и была оператором БПЛА», — говорится в заявлении.

Как сообщает Служба беспилотной авиации УДА*, она была ликвидирована в результате попадания беспилотника на Южном направлении. Военнослужащая занималась различной работой: от подготовки дронов — до их боевого применения, была как пилотом, так и штурманом различных БПЛА.

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Ранее на Запорожском направлении был нанесён удар по одному из наиболее подготовленных формирований украинской армии. В результате под него попал очередной взвод элитных боевиков «Волки да Винчи». Отмечается, что были ликвидированы порядка десяти единиц.

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* Террористические и экстремистские организации, запрещённые на территории России.

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Тимур Хингеев
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