По информации российских силовых структур, командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) направляет ограниченно годных и не имеющих боевого опыта мобилизованных в район Грабовского (Сумская область). Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее в Черниговской области была ликвидирована украинская военнослужащая Лана Черногорская с позывным Сати. Как сообщает Служба беспилотной авиации УДА*, она была ликвидирована в результате попадания беспилотника на Южном направлении. Военнослужащая занималась различной работой: от подготовки дронов — до их боевого применения, была как пилотом, так и штурманом различных БПЛА.