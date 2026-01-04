ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 января, 05:20

ВСУ перебрасывают ограниченно годных мобилизованных без опыта в Сумскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svechkova Olena

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svechkova Olena

По информации российских силовых структур, командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) направляет ограниченно годных и не имеющих боевого опыта мобилизованных в район Грабовского (Сумская область). Об этом пишет РИА «Новости».

«В районе Грабовского Краснопольского района украинское командование перебрасывает личный состав батальонов обеспечения учебных центров ВСУ. В основном это ограниченно годные мобилизованные без боевого опыта», — уточняет агентство.

Расчёты «Гиацинта-Б» уничтожили укрепления и пехоту ВСУ в Херсонской области
Расчёты «Гиацинта-Б» уничтожили укрепления и пехоту ВСУ в Херсонской области

Ранее в Черниговской области была ликвидирована украинская военнослужащая Лана Черногорская с позывным Сати. Как сообщает Служба беспилотной авиации УДА*, она была ликвидирована в результате попадания беспилотника на Южном направлении. Военнослужащая занималась различной работой: от подготовки дронов — до их боевого применения, была как пилотом, так и штурманом различных БПЛА.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

* Террористические и экстремистские организации, запрещённые на территории России.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar