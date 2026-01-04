По информации российских силовых структур, один из батальонов 1-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) передали 71-й егерской бригаде с целью его задействования в штурмовых операциях на Сумском направлении. Об этом пишет РИА «Новости».

«В подчинение командованию 71-й отдельной егерской бригады десантно-штурмовых войск ВСУ передан батальон 1-й отдельной тяжелой механизированной бригады в качестве штурмовиков», — уточняет агентство.

Переданный личный состав, предположительно, будет задействован в «мясных штурмах» Варачино и Алексеевки.

Ранее в Черниговской области была ликвидирована украинская военнослужащая Лана Черногорская с позывным Сати. Как сообщает Служба беспилотной авиации УДА*, она была ликвидирована в результате попадания беспилотника на Южном направлении. Военнослужащая занималась различной работой: от подготовки дронов — до их боевого применения, была как пилотом, так и штурманом различных БПЛА.

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