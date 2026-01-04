Российские военные отправили на позиции ВСУ особенный новогодний «подарок»
Обложка © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны
Вооружённые силы РФ (ВС РФ) преподнесли украинским солдатам необычный «подарок» в виде дрона, несущего новогоднюю ёлку. Об этом сообщили в телеграм-канале «Военкоры русской весны».
В публикации говорится, что российские солдаты решили оригинально поздравить своих оппонентов. Российские военнослужащие прикрепили к беспилотному летательному аппарату небольшую ель, украшенную гирляндой, подключённой к источнику питания. С наступлением темноты дрон был отправлен в направлении украинских укреплений.
А ранее Life.ru писал, что российский морпех «заарканил» беспилотник «Баба-Яга» в ДНР с помощью верёвки. Расчёт оказался точным — «Баба-Яга» с боевой частью рухнула на землю. При этом собственный дрон военного остался цел.
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