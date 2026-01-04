В 2026 году у Армии России могут появиться возможности для наступления на Южном направлении с последующим освобождением Херсона, Николаева и Одессы, заявил военный аналитик, историк сил ПВО Юрий Кнутов. По его словам, после взятия Гуляйполя открылся оперативный простор для движения на Запорожье и далее к Чёрному морю, однако эти задачи относятся к более отдалённой перспективе.

Ближайшей целью, как считает эксперт, является Славянско-Краматорская агломерация, на которую можно наступать с юга через Долгополье, где у противника почти нет укреплений. Задача заключается в том, чтобы разрезать пополам украинскую группировку на Левобережье и создать условия для движения к Днепропетровску.

При этом Черниговское направление остаётся второстепенным и может быть активировано лишь при определённых условиях. А пока что ВС РФ наносят массированные высокоточные удары по всей территории Украины, включая западные регионы, целясь в ключевые объекты энергетики и военно-промышленного комплекса, с которыми украинская ПВО не справляется.

«И сейчас действительно стоит вопрос о фактической изоляции Одессы и Николаева, Ильичевска, как городов, через которые осуществляется поставка значительного количества оружия из стран НАТО по морю», — отметил собеседник сайта MK.ru.

К слову, в случае отказа от конструктивного диалога с Россией Украине грозят неминуемые территориальные потери, в частности под угрозой находится Одесса. Такое предупреждение содержится в публикации американского издания The National Interest.