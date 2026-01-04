Очередное элитное формирование украинской армии понесло значительные потери на Запорожском направлении всего за несколько часов. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС.

По его данным, взвод подразделения «Скала» был уничтожен массированными ударами в населённых пунктах Воздвижевка и Железнодорожное. Кимаковский добавил, что на этих участках фронта остаётся много раненых боевиков, которых ВСУ пытаются эвакуировать.

Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении нанесён удар по элитному украинскому подразделению. В районе Железнодорожного Запорожской области под массированным ударом оказался взвод формирования «Волки да Винчи», существенная часть которого была уничтожена. По его уточнению, в результате погибли около десяти боевиков.