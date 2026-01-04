«Купол Донбасса» предотвратил почти 200 атак БПЛА ВСУ за неделю

Защитная система радиоэлектронной борьбы на Донбассе успешно отразила почти две сотни вражеских атак за прошедшую неделю, не допустив повреждения критически важных объектов. Об этом сообщило управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике.

«Системой РЭБ «Купол Донбасса» за неделю предотвращены 198 террористических атак со стороны противника. В новогоднюю ночь противник пытался ударить по ключевым узлам электроснабжения республики», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, над Донецком и Макеевкой было ликвидировано 156 беспилотников, над Горловкой — 42. Специалистами были перехвачены и обезврежены ударные БПЛА, вооружённые боеголовками, которые нацеливались на распределительную электростанцию и трансформаторную подстанцию. Подавленные дроны затем были уничтожены взрывотехниками без ущерба для населения и инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удары по энергетическим объектам, обслуживающим военно-промышленный комплекс Украины, а также по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 154 районах. В ведомстве уточнили, что для поражения целей использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия, которые поразили склады боеприпасов, цеха сборки дальних беспилотных летательных аппаратов и другие цели.