МВД и Госдума не поддержали идею ограничений на выдачу прав для водителей старше 60 лет

В МВД РФ и Госдуме не поддержали предложения о введении возрастных ограничений для водителей, достигших 65-летнего возраста. Об этом свидетельствуют официальные разъяснения и реакция депутатов, чьи слова передаёт ТАСС.

Как сообщается, ранее МВД разработало проект Стратегии безопасности дорожного движения, где лица старше 60 лет были отнесены к группе повышенного риска, но конкретных мер ограничения не предлагалось. После критики экспертов, указывавших на абстрактность документа, глава ведомства Владимир Колокольцев принял решение исключить пункт, затрагивающий интересы пожилых участников движения.

Параллельно в Госдуме также не поддержали инициативу общественников о запрете на выдачу прав с 65 лет, назвав её избыточной и дискриминационной, сославшись на готовящиеся изменения в системе медосмотров.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России действует обновлённый перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Согласно новым правилам, к управлению автомобилем не допускаются лица с расстройствами аутистического спектра (включая синдромы Аспергера и Ретта), нарушениями цветовосприятия (частичная цветовая слепота, искажённое восприятие красного и зелёного цветов), а также рядом психических расстройств, которые могут влиять на скорость реакции и критическое восприятие действительности.