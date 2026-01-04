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Опубликовано 4 января, 19:34

В ДНР начались бои за Белицкое на добропольском направлении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

На добропольском направлении ДНР начались бои за населённый пункт Белицкое. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Мы видим устремление наших подразделений в направлении Доброполья. Мы также видим, и поступает информация, что начинаются бои за Белицкое», — рассказал Пушилин в своём телеграм-канале.

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Ранее защитная система радиоэлектронной борьбы на Донбассе успешно отразила почти две сотни вражеских атак за прошедшую неделю, не допустив повреждения критически важных объектов. Над Донецком и Макеевкой было ликвидировано 156 беспилотников, над Горловкой — 42. Специалистами были перехвачены и обезврежены ударные БПЛА, вооружённые боеголовками, которые нацеливались на распределительную электростанцию и трансформаторную подстанцию. Подавленные дроны затем были уничтожены взрывотехниками без ущерба для населения и инфраструктуры.

Оперативные материалы о ходе спецоперациив разделе «СВО» на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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