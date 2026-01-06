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Опубликовано 6 января, 08:20

В Харькове зафиксировано повреждение энергетического объекта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Ночью в Харькове произошло серьёзное ЧП — повреждён энергетический объект. Об инциденте сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. Ситуация осложнялась тревожной обстановкой: в ночь на 6 января в городе дважды объявлялась воздушная тревога.

«В городе Харькове повреждён энергетический объект», — написал Синегубов в своём телеграм-канале.

В Харькове прогремело пять взрывов, есть значительные повреждения энергетики
В Харькове прогремело пять взрывов, есть значительные повреждения энергетики

Ранее Life.ru сообщал, что в Запорожье прогремел взрыв. Никаких дополнительных деталей о происшествии предоставлено не было.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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