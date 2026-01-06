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Регион
Опубликовано 6 января, 17:38

Ирина Роднина заявила, что в Госдуме не держат дураков

Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко

Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко

Депутат Госдумы, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о наличии «дураков» в нижней палате парламента. Её слова приводит РИА «Новости».

«Дураков в Госдуме нет. Но мы все разные люди, со своими характерами и амбициями, представляем разные партии», — заявила Роднина.

Она также отметила, что, когда речь заходит о вопросах, касающихся интересов страны, партийные амбиции отходят на второй план.

Парламентарий пояснила, что заслуженная за спортивные достижения популярность не сделает работу в Госдуме проще. Вспоминая свои первые дни в качестве депутат, Роднина призналась, что чувствовала себя «мальчиком для битья» — все её заслуги словно сразу были забыты. Приходить в нижнюю палату парламента, уповая на свою известность не стоит, подчеркнула она.

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Ранее Ирина Роднина объяснила, почему часто комментирует даже не самые значительные инфоповоды. Депутат рассказала, что сотрудники СМИ часто звонят ей — иногда по 15 раз в день — и просят высказать мнение по тому или иному вопросу. Ответы на такие обращения Роднина считает своей работой, а свою востребованность объясняет объективностью собственной позиции.

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Наталья Афонина
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