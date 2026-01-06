Ирина Роднина заявила, что в Госдуме не держат дураков

Депутат Госдумы, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о наличии «дураков» в нижней палате парламента. Её слова приводит РИА «Новости».

«Дураков в Госдуме нет. Но мы все разные люди, со своими характерами и амбициями, представляем разные партии», — заявила Роднина.

Она также отметила, что, когда речь заходит о вопросах, касающихся интересов страны, партийные амбиции отходят на второй план.

Парламентарий пояснила, что заслуженная за спортивные достижения популярность не сделает работу в Госдуме проще. Вспоминая свои первые дни в качестве депутат, Роднина призналась, что чувствовала себя «мальчиком для битья» — все её заслуги словно сразу были забыты. Приходить в нижнюю палату парламента, уповая на свою известность не стоит, подчеркнула она.

Ранее Ирина Роднина объяснила, почему часто комментирует даже не самые значительные инфоповоды. Депутат рассказала, что сотрудники СМИ часто звонят ей — иногда по 15 раз в день — и просят высказать мнение по тому или иному вопросу. Ответы на такие обращения Роднина считает своей работой, а свою востребованность объясняет объективностью собственной позиции.