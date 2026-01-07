Судебные приставы передали для нужд СВО почти миллион единиц имущества за три года

Почти миллион единиц изъятого имущества передали приставы для нужд СВО. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов, пишет ТАСС. В переданное имущество вошли различные категории материальных средств. Их используют для обеспечения текущих потребностей в зоне специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что предприятия оборонно-промышленного комплекса России стабильно обеспечивают армию всем необходимым. Президент РФ Владимир Путин заявлял об этом на совещании по основным параметрам государственной программы вооружения на 2027–2036 годы. Он отмечал, что поставки идут как для подразделений, задействованных в зоне СВО, так и для общих нужд Вооружённых сил. Также приводились данные о росте выпуска военной продукции с 2022 по 2025 год, включая увеличение производства бронетехники, авиации, средств связи, боеприпасов и средств индивидуальной защиты.