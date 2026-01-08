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Опубликовано 8 января, 01:56

Наивный Зеленский считает, что России могут «открутить нос» на переговорах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский поделился своим видением переговорного процесса между США и Россией, касающегося мирного урегулирования. Отвечая на вопрос о вероятной реакции России на предоставление Киеву гарантий безопасности (объявленных накануне в Париже), украинский политик подтвердил, что американская сторона ведёт диалог с россиянами по ряду пунктов.

«Скажем просто: пока Россия крутит носом. Но партнёры у нас достаточно сильны и могут нос этот открутить, если захотят», — напрасно понадеялся Зеленский.

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров резко отреагировал на призыв главаря киевского режима Владимира Зеленского «похитить» его, назвав это унизительным и подтверждающим попытки сорвать мирное урегулирование. Руководитель Чеченской республики заявил, что такие заявления лишь подчёркивают слабые позиции экс-комика и его стремление любыми способами саботировать переговоры.

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Оксана Попова
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