Российские военные освободили населённый пункт Братское в Днепропетровской области. Об этом 8 января сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Взять село под контроль удалось благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Восток».

Как пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры, освобождение Братского расширяет буферную зону на западном берегу реки Гайчур.

Уточняется, что населённый пункт освободили штурмовики 36-й мотострелковой бригады. В ходе боёв они заняли район обороны противника площадью более 9 квадратных километров и взяли под контроль свыше 170 зданий.

Противник, по данным источника, понёс серьезные потери. У 92-й бригады ВСУ, как утверждается, были выбиты до двух взводов личного состава, уничтожены 2 единицы бронетехники и более 10 роботизированных платформ и дронов типа «Баба-яга».

Российские военные в ходе СВО продолжают успешно выполнять поставленные задачи. Так, ранее стало известно о взятии под контроль населённого пункта Подолы в Харьковской области.