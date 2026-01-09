Бойцы ВС РФ в районе города Константиновка в ДНР уничтожили группу украинских нацистов. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Момент с уничтожением группы ВСУ. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«В результате успешных наступательных действий личного состава 78-го мотострелкового полка «Север-АХМАТ» МО РФ нейтрализована группа укрофашистов, оказавших сопротивление 1-й штурмовой группе 1-го МСБ полка. <...> В ходе огневого контакта уничтожено 5 нацистов», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ином квадрате 2-я штурмовая группа обнаружила украинского военнослужащего, который был ликвидирован ударным дроном.

Ранее Минобороны опубликовало кадры водружения государственных флагов России в различных районах населённого пункта Подолы в Харьковской области. В ходе наступательной операции была организована скоординированная работа штурмовых групп, артиллерии и операторов беспилотников. Их совместные действия позволили уничтожить укреплённые позиции, оборонительные сооружения и огневые средства противника.