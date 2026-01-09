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Опубликовано 9 января, 01:51
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Киев обесточен после массированной атаки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stone36

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stone36

Массированная атака на столицу Украины привела к серьёзным последствиям для энергетической системы Киева. Мэр города Виталий Кличко подтвердил, что в результате ударов зафиксировано повреждение объектов критической инфраструктуры, что спровоцировало масштабные сбои в электроснабжении на ряде городских территорий.

«В результате массированной атаки на столицу произошло повреждение критической инфраструктуры. В некоторых районах города наблюдаются перебои с электроснабжением», — заявил Кличко через свой официальный канал в Telegram.

Сообщается, что в день инцидента по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Местные медиа фиксировали многочисленные взрывы не только в Киеве, но и во Львове. Депутат городского совета Игорь Зинкевич дополнительно проинформировал, что в Львовской области зафиксированы проблемы с газоснабжением.

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Напомним, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По информации местных СМИ, взрывы звучат в Киеве и Львове. Один из них попал на видео. Аналитики и местные источники отмечают явное сходство характера этой атаки с предыдущими атаками, в частности, с ударом ракетного комплекса «Орешник».

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Оксана Попова
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