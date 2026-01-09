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Регион
Опубликовано 9 января, 02:30

Группа сил специальных операций ВСУ ликвидирована на Сумщине

Обложка © Шедеврум

Обложка © Шедеврум

Российские силовые структуры заявили об успешной ликвидации группы Сил специальных операций (ССО) ВСУ в Сумской области. По информации, полученной ТАСС от источников в силовых ведомствах, всё произошло осенью в районе населённого пункта Варачино.

Согласно сообщению, операция была проведена подразделениями группировки «Север», в результате чего было уничтожено формирование, принадлежавшее отдельному рейнджерскому полку ССО. Источник уточнил личности погибших офицеров:

Командир группы майор Сергей Карачевский;

Капитан Дудин Виталий;

Старший лейтенант Глез Андрей.

Собеседник агентства подчеркнул, что украинское военное командование, как правило, предпринимает усилия для сокрытия потерь в своих элитных подразделениях, что объясняет позднее поступление информации об уничтожении данной группы. В силовых структурах добавили, что ССО ВСУ регулярно привлекаются к выполнению штурмовых задач. Ранее в этом же регионе, как напоминает источник, были зафиксированы и другие потери среди украинских спецназовцев: в Сумской области была уничтожена группа 140-го центра ССО под командованием Ильи Билыка, а также группа капитана Леонида Семенюка в районе Садков.

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Появилось видео с водружением флагов РФ над Подолами в Харьковской области

Ранее бойцы ВС РФ в районе города Константиновка в ДНР уничтожили группу украинских нацистов. Кроме того, в ином квадрате 2-я штурмовая группа обнаружила украинского военнослужащего, который был ликвидирован ударным дроном.

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Оксана Попова
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