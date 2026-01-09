Мэр Львова Садовой отчитался о прекращении газоснабжения после удара «Орешника»
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Во Львовской области сработала автоматическая система безопасности газа во время российской атаки ракетой «Орешник». Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой.
По его словам, газоснабжение приостановлено из соображений безопасности. Сейчас сотрудники профильных ведомств проверяют оборудование.
Напомним, в ночь на 9 января на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось, что Львов мог стать целью удара новейшей российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Всего в городе прогремело около шести взрывов. Минобороны РФ позже подтвердило удар «Орешником». В командовании ВСУ заявили, что баллистическая ракета РФ ударила по территории Львовской области со скоростью около 13 тысяч километров в час.
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