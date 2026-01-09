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Опубликовано 9 января, 07:23

Мэр Львова Садовой отчитался о прекращении газоснабжения после удара «Орешника»

Обложка © freepik / pvproductions

Обложка © freepik / pvproductions

Во Львовской области сработала автоматическая система безопасности газа во время российской атаки ракетой «Орешник». Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой.

По его словам, газоснабжение приостановлено из соображений безопасности. Сейчас сотрудники профильных ведомств проверяют оборудование.

Военкор Коц назвал цель удара «Орешника» во Львовской области
Военкор Коц назвал цель удара «Орешника» во Львовской области

Напомним, в ночь на 9 января на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось, что Львов мог стать целью удара новейшей российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Всего в городе прогремело около шести взрывов. Минобороны РФ позже подтвердило удар «Орешником». В командовании ВСУ заявили, что баллистическая ракета РФ ударила по территории Львовской области со скоростью около 13 тысяч километров в час.

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Татьяна Миссуми
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