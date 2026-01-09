Мэр Львова Садовой отчитался о прекращении газоснабжения после удара «Орешника»

Во Львовской области сработала автоматическая система безопасности газа во время российской атаки ракетой «Орешник». Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой.

По его словам, газоснабжение приостановлено из соображений безопасности. Сейчас сотрудники профильных ведомств проверяют оборудование.