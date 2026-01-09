За неделю Армия России нанесла пять мощных ударов по объектам на Украине
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За неделю Вооружённые силы России нанесли один массированный и четыре групповых удара по предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуре. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Среди поражённых целей оказались предприятия военной промышленности, энергетические объекты, аэродромы и порты, склады боеприпасов и горючего, а также цеха производства и хранения дронов. Кроме того, удары затронули центры подготовки операторов беспилотников и временные пункты дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе «Орешником», по критически важным объектам на территории Украины. Этот удар стал ответной мерой на террористическую атаку киевского режима, которая была направлена против резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.
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