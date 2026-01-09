За неделю Армия России нанесла пять мощных ударов по объектам на Украине

За неделю Вооружённые силы России нанесли один массированный и четыре групповых удара по предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуре. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Среди поражённых целей оказались предприятия военной промышленности, энергетические объекты, аэродромы и порты, склады боеприпасов и горючего, а также цеха производства и хранения дронов. Кроме того, удары затронули центры подготовки операторов беспилотников и временные пункты дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников.