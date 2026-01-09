Слуцкий предупредил о новых «ударах возмездия» РФ в ответ на атаки Украины

Россия нанесёт новые «удары возмездия», если Украина снова совершит действия, которые будут восприняты как переход «красных линий». Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Когда сейчас или в будущем произойдёт какой-либо откровенный заступ за красные линии, как атаки ВСУ беспилотными летательными аппаратами по резиденции президента в Новгородской области, удар возмездия неотвратим, он обязательно последует», — сказал Слуцкий в эфире телеканала «Россия 24».

Политик назвал действия Киева чудовищными и нелогичными, отметив, что они не поддаются увещеваниям. При этом он призвал украинскую сторону учесть ситуацию на фронте и вернуться к переговорному процессу.

Напомним, Минобороны РФ утром 9 января сообщило об ударе по целям на Украине в ответ на атаку резиденции президента России Владимира Путина. Ведомство сообщило, что при ударе были задействованы различные виды вооружений, в том числе новейший ракетный комплекс «Орешник». Представитель Европейской комиссии Анита Хиппер на пресс-конференции в Брюсселе охарактеризовала действия РФ как предупреждающий сигнал для стран Запада.