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Регион
Опубликовано 9 января, 21:08

Деньги есть, света нет: После ударов по энергетике Зеленский публично отчитал Кличко

Зеленский раскритиковал Кличко за неготовность Киева к ударам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Владимир Зеленский в вечернем обращении жёстко раскритиковал мэра Киева Виталия Кличко за неготовность столицы к ударам по энергетической инфраструктуре. Он дал понять, что считает ситуацию следствием управленческих решений, а не отсутствия ресурсов.

По словам Зеленского, Киеву нельзя «убегать от проблем», особенно с учётом финансовых возможностей города. Он напомнил, что столица остаётся самым обеспеченным регионом страны и там должны были заранее подготовить резервные схемы энергоснабжения.

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Ранее Life.ru писал, что Виталий Кличко назвал удар по Киеву самым мощным за последнее время. По его словам, город столкнулся с серьёзными проблемами в системе энергоснабжения, а ситуацию он охарактеризовал как сложную. При этом мэр признал, что назвать точные сроки восстановления тепла и света в домах пока невозможно.

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Юния Ларсон
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