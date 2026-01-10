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Регион
Опубликовано 10 января, 10:43

Украинские СМИ сообщили о новой серии взрывов в Одессе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hrecheniuk Oleksii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hrecheniuk Oleksii

В Одессе на юго-западе Украины в субботу прогремели новые взрывы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Соответствующую информацию распространил украинский «24-й канал».

Канал уже сообщал о взрывах на территории города ранее в тот же день. Никаких отдельных подробностей приведено не было. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в части Одесской области.

Взрывы повредили объекты инфраструктуры в двух портах Одессы
Взрывы повредили объекты инфраструктуры в двух портах Одессы

Ранее военный эксперт рассказал, что в 2026 году у российской армии, вероятно, появится возможность для наступления на Одессу. При этом ближайшей целью ВС РФ он назвал Славянско-Краматорская агломерацию, к которой можно приближаться через Долгополье, где у ВСУ не так много укреплений.

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