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Опубликовано 10 января, 10:35
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Генсек Совета Европы захотел наказать Россию после удара «Орешником»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christophe Licoppe

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christophe Licoppe

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что организация продолжает работать над вопросом привлечения России к ответственности. Своё заявление он сделал в связи с сообщениями о ракетном ударе РФ по территории Украины ракетой «Орешник».

В публикации на своей странице в социальной сети Х Берсе утверждает, что Россия демонстрирует неуважение к нормам международного права своими действиями. По словам генсека, ключевой задачей Совета Европы на данный момент является «привлечение к ответственности России за преступления и выплата компенсаций».

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Напомним, Минобороны РФ утром 9 января сообщило об ударе по целям на Украине в ответ на атаку резиденции президента России Владимира Путина. При ударе были задействованы разные типы вооружений, в том числе новейшая ракетная система «Орешник». Пресс-секретарь Европейской комиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе охарактеризовала действия России как намеренный предупредительный сигнал для западных стран.

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Александра Мышляева
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