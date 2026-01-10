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Опубликовано 10 января, 12:57

«Орешник» стал ударом по однополярному миру и вызвал переполох на Западе

Обложка © Midjourney / Life.ru

Обложка © Midjourney / Life.ru

Применение российской ракеты «Орешник» по целям на Украине демонстрирует решимость Москвы в достижении своих целей и наносит удар по однополярному миру во главе с Западом. Об этом сообщило изданите L’AntiDiplomatico.

«Использование ракеты «Орешник» показывает, что Россия не намерена отступать, а однополярный мир, основанный на военном превосходстве Запада, находится под вопросом», — говорится в материале.

Удар «Орешника» свидетельствует о провале западной стратегии контролируемой эскалации, обещанной Вашингтоном и Брюсселем. По мнению аналитиков, Европа выглядит уязвимым наблюдателем, а ракета стала не только оружием, но и политическим сигналом Москвы, подтверждающим право страны на ответный удар.

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Ранее сообщалось, что удар Армией России ракетой «Орешник» следует воспринимать как сигнал для западных стран, планирующих размещение войск на территории Украины. Москва возмущена потенциальным размещением войск союзниками киевской власти, а применение «Орешника» демонстрирует военные возможности российской армии и служит сигналом для США и Европы.

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Милена Скрипальщикова
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