Применение российской ракеты «Орешник» по целям на Украине демонстрирует решимость Москвы в достижении своих целей и наносит удар по однополярному миру во главе с Западом. Об этом сообщило изданите L’AntiDiplomatico.

«Использование ракеты «Орешник» показывает, что Россия не намерена отступать, а однополярный мир, основанный на военном превосходстве Запада, находится под вопросом», — говорится в материале.

Удар «Орешника» свидетельствует о провале западной стратегии контролируемой эскалации, обещанной Вашингтоном и Брюсселем. По мнению аналитиков, Европа выглядит уязвимым наблюдателем, а ракета стала не только оружием, но и политическим сигналом Москвы, подтверждающим право страны на ответный удар.

Ранее сообщалось, что удар Армией России ракетой «Орешник» следует воспринимать как сигнал для западных стран, планирующих размещение войск на территории Украины. Москва возмущена потенциальным размещением войск союзниками киевской власти, а применение «Орешника» демонстрирует военные возможности российской армии и служит сигналом для США и Европы.