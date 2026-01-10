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Опубликовано 10 января, 15:07

Вражеский дрон ранил двух мирных жителей на парковке в Белгородской области

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Два мирных жителя получили ранения в результате удара вражеского беспилотника по селу Новая Таволжанка Шебекинского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

«В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон сдетонировал на парковке предприятия. Двоих мужчин бойцы «Орлана» и самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», — написал он.

По словам главы региона, у одного из пострадавших диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение спины. После оказания первой помощи его планируют перевести в городскую больницу №2 Белгорода. Второй мужчина получил осколочные ранения ног и продолжает лечение в Шебекинской центральной районной больнице.

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Ранее сегодня в Белгородской области уже фиксировались случаи ранения мирных жителей в результате атак беспилотников ВСУ. Так, в селе Берёзовка Борисовского округа после детонации дрона пострадал мужчина, он множественные осколочные ранения и минно-взрывную травму.

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Милена Скрипальщикова
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