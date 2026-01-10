На Западе запаниковали после пугающей угрозы Медведева об «Орешнике»

На Западе испугались предупреждения заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Резкое заявление российского политика о возможных последствиях размещения войск НАТО на Украине вызвало реакцию в западной прессе, пишет британское издание Daily Express.

«Один из ближайших союзников Владимира Путина предостерёг европейских сторонников Украины, включая Великобританию, от отправки военных в Восточную Европу, выступив с пугающей угрозой», — говорится в статье.

Ранее Медведев опубликовал видео в соцсети Х январского удара по западу Украины с использованием комплекса «Орешник». Он назвал это предупреждением для европейских лидеров, которые продвигают идею размещения войск НАТО и Европы на украинской территории.