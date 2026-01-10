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Опубликовано 10 января, 23:13

Премия раздора: Нобелевский комитет охладил амбиции Трампа и Мачадо одним заявлением

Нобелевский комитет запретил передачу премии мира Дональду Трампу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryan Rodrick Beiler

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryan Rodrick Beiler

В Норвежском Нобелевском комитете поставили точку в обсуждении возможной передачи Нобелевской премии мира президенту США Дональду Трампу. Там подчеркнули, что подобный сценарий невозможен ни при каких обстоятельствах — после объявления лауреата решение считается окончательным и не подлежит пересмотру.

Поводом для разъяснений стало заявление лауреата премии мира 2025 года Марии Корины Мачадо. Политик сообщила о готовности отказаться от награды в пользу Трампа, поскольку он сыграл ключевую роль в захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ситуацию подогрел и сам американский лидер: Трамп подтвердил готовность принять премию и анонсировал встречу с Мачадо в Вашингтоне. При этом он дал понять, что допускает её участие в будущих управленческих процессах Венесуэлы, хотя ещё недавно сомневался в её политических перспективах из-за слабой поддержки внутри страны.

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Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп отказался оказывать политическую поддержку лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. По данным американских СМИ, в Белом доме были разочарованы тем, что политик не отказалась от Нобелевской премии мира в пользу президента США. Источники утверждали, что именно этот шаг мог бы радикально изменить отношение Вашингтона к её политическому будущему.

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Юния Ларсон
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