Разжигательница войны: Ассанж обрушился с обвинениями на лауреатку Нобелевской премии мира Мачадо
Ассанж раскритиковал вручение Нобелевской премии Мачадо, обвинив её в разжигании войны
Мария Корина Мачадо, Джулиан Ассанж. Обложка © ТАСС / EPA / JONAS BEEN HENRIKSEN, © Wikipedia / David G. Silvers, Cancillería del Ecuador
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж оспорил решение Нобелевского комитета о присуждении премии мира венесуэльской оппозиционерке Марие Корине Мачадо. Он обвиняет политика в пособничестве военным преступлениям и требует заморозить назначенные ей выплаты в размере 1,2 миллиона долларов. Соответствующий пост опубликовал аккаунт WikiLeaks в соцсети X.
Ассанж утверждает, что Мачадо не соответствует духу завещания Альфреда Нобеля, так как не способствовала «братству между народами» и сокращению армий. Вместе с этим он считает её виновной в нецелевом использовании средств и действиях, ведущих к кровопролитию.
Ассанж напомнил, что Мачадо получила Нобелевскую премию мира в условиях крупнейшего развёртывания американских ВС — 15 000 человек — в Карибском бассейне со времён Холодной войны. Кроме того, она называла атаки флота США по гражданским судам «оправданными и дальновидными», а также говорила о военной кампании Израиля против сектора Газ, как о «возможно единственном выходе».
«Фонд Альфреда Нобеля за мир не может быть потрачен на разжигание войны», — подчеркнул журналист.
Ассанж призвал власти Швеции в срочном порядке заморозить перевод Мачадо денежной премии в размере 11 000 000 шведских крон (около 1,2 миллиона долларов), а также любые связанные с ней средства и отозвать выданную оппозиционерке медаль. Также он требует провести расследование в отношении действий Фонда Нобеля и аффилированных организаций, изъять протоколы заседаний совета директоров, все переписки и отчётности, опросить ответственных лиц, провести тщательное расследование внутри Швеции или передать дело в МУС.
Награждение Марии Мачадо Нобелевской премией мира в 2025 году изначально было воспринято неоднозначно. Как сообщали СМИ, оппозиционерка родилась в семье крупного венесуэльского промышленника, сколотившего состояние на металлургии и энергетике, и получила элитное образование в частных школах США и Европы. Этот факт её биографии часто становился поводом для критики со стороны сторонников правительства Николаса Мадуро, которые обвиняли её в оторванности от реалий простых венесуэльцев и защите интересов олигархии. Кстати, выигранную премию она посвятила президенту США Дональду Трампу.
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