Разжигательница войны: Ассанж обрушился с обвинениями на лауреатку Нобелевской премии мира Мачадо

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж оспорил решение Нобелевского комитета о присуждении премии мира венесуэльской оппозиционерке Марие Корине Мачадо. Он обвиняет политика в пособничестве военным преступлениям и требует заморозить назначенные ей выплаты в размере 1,2 миллиона долларов. Соответствующий пост опубликовал аккаунт WikiLeaks в соцсети X.

Ассанж утверждает, что Мачадо не соответствует духу завещания Альфреда Нобеля, так как не способствовала «братству между народами» и сокращению армий. Вместе с этим он считает её виновной в нецелевом использовании средств и действиях, ведущих к кровопролитию.

Ассанж напомнил, что Мачадо получила Нобелевскую премию мира в условиях крупнейшего развёртывания американских ВС — 15 000 человек — в Карибском бассейне со времён Холодной войны. Кроме того, она называла атаки флота США по гражданским судам «оправданными и дальновидными», а также говорила о военной кампании Израиля против сектора Газ, как о «возможно единственном выходе».

«Фонд Альфреда Нобеля за мир не может быть потрачен на разжигание войны», — подчеркнул журналист.

Ассанж призвал власти Швеции в срочном порядке заморозить перевод Мачадо денежной премии в размере 11 000 000 шведских крон (около 1,2 миллиона долларов), а также любые связанные с ней средства и отозвать выданную оппозиционерке медаль. Также он требует провести расследование в отношении действий Фонда Нобеля и аффилированных организаций, изъять протоколы заседаний совета директоров, все переписки и отчётности, опросить ответственных лиц, провести тщательное расследование внутри Швеции или передать дело в МУС.