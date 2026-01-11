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Регион
Опубликовано 10 января, 21:15
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Число пострадавших из-за атаки ВСУ на Воронежскую область выросло до четырёх

В Воронежской области уточнили последствия атаки беспилотников: число пострадавших выросло до четырёх, сообщил губернатор. По его словам, в небе над Воронежем и двумя районами области дежурные силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и подавили 17 БПЛА.

Среди пострадавших — три женщины и мужчина. У одной женщины диагностирована черепно-мозговая травма, у другой — проникающее ранение брюшной полости; ещё одна женщина и мужчина получили лёгкие порезы. Всех четверых госпитализировали.

Сообщается и о повреждениях в городе и области: пострадали окна и фасады семи многоквартирных домов (включая один строящийся). В двух зданиях возникали возгорания, их быстро потушили. Также повреждены шесть частных домов, объект одной из спасательных служб, как минимум два автомобиля и единица спецтехники.

Режим опасности атаки БПЛА продолжает действовать по всей территории региона.

Запуски БПЛА по Воронежу производились из Черниговской области Украины
Запуски БПЛА по Воронежу производились из Черниговской области Украины

Напомним, вечером 10 января российские силы ПВО отразили атаку беспилотников сразу в нескольких регионах, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, с 20:00 до 23:00 мск дежурные расчёты перехватили и уничтожили 33 БПЛА самолётного типа.

Основной удар пришёлся на Воронежскую область. Ещё восемь беспилотников уничтожили над Курской областью, пять — над Брянской, три — над Белгородской. В Минобороны подчеркнули, что все цели были ликвидированы средствами противовоздушной обороны.

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Обложка © SHOT

Николь Вербер
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