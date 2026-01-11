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Опубликовано 10 января, 23:17

При атаке БПЛА ВСУ на Воронеж повреждены шесть частных домов и два автомобиля

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о последствиях атаки беспилотников. По его словам, в Воронеже повреждения получили семь многоквартирных домов, включая один строящийся. В двух зданиях произошли возгорания, но их оперативно потушили.

Также пострадал частный сектор: в разной степени повреждены шесть частных домов. Кроме того, повреждения получили объект одной из спасательных служб, минимум два автомобиля и одна единица спецтехники.

Гусев добавил, что непосредственную угрозу удара БПЛА для Воронежа, Нововоронежа, Борисоглебска, а также Бутурлиновского и Лискинского районов к этому моменту сняли. При этом общий режим опасности атаки беспилотников продолжает действовать на всей территории региона.

Запуски БПЛА по Воронежу производились из Черниговской области Украины
Запуски БПЛА по Воронежу производились из Черниговской области Украины

Ранее сообщалось, что в небе над Воронежем и ещё двумя районами области силы ПВО вместе со средствами РЭБ обнаружили и подавили 17 беспилотников. Пострадали четыре человека — три женщины и мужчина, всех доставили в больницы. У одной женщины диагностировали черепно-мозговую травму, у другой — проникающее ранение брюшной полости. Ещё одна женщина и мужчина отделались лёгкими порезами.

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Николь Вербер
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