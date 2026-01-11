Не все выпущенные США по ИГ* в Нигерии ракеты Tomahawk сдетонировали

Американский удар по террористам в Нигерии в конце декабря мог закончиться неприятным сюрпризом: часть выпущенных ракет Tomahawk, вероятно, не сработала. The Washington Post со ссылкой на нигерийских чиновников сообщает, что из 16 ракет четыре могли упасть с неразорвавшимися боеголовками.

По данным WP, одну из ракет нашли на луковом поле в деревне Джабо. Ещё две, как утверждается, упали в районе Оффа — одна попала в жилые постройки, другая оказалась на сельхозполе неподалёку. Четвёртую полиция обнаружила в лесистой местности рядом с населённым пунктом Зугурма.

Собеседники издания среди нигерийских и западных аналитиков также сомневаются, что удар был нацелен по руководству ИГ*. По их версии, под удар могли попасть менее высокопоставленные боевики группировки Лакурава.

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